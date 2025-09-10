TARQUINIA - Quaderno, astuccio, merenda e acqua: così gli studenti del primo superiore faranno oggi il loro primo ingresso nella nuova scuola scelta dopo aver terminato il ciclo della scuola dell’obbligo. Suona infatti oggi la prima campanella all’Istituto superiore di Tarquinia Vincenzo Cardarelli con i ragazzi che iniziano un nuovo percorso di studi tra vecchi e nuovi compagni di scuola. Oggi prenderanno posto tra i banchi di scuola i soli studenti delle classi prime, dell’istituto Tecnico e del liceo Classico (ingresso posteriore presso la sede centrale) e del liceo Scientifico (ingresso principale presso la sede del lido). Nei prossimi giorni prenderanno poi posizione anche gli studenti delle altre classi e gli studenti delle elementari e delle medie. Con l’ingresso a scuola, cala ufficialmente il sipario sulle scorribande estive e le giornate trascorse al mare e all’aria aperta. Per gli studenti la parola d’ordine diventa studiare.

