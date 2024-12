ALLUMIERE - Dal 5 aprile scorso si sono aperti i termini per presentare le domande per le borse di studio per l'anno scolastico 2023/20024.

La Regione Lazio, infatti, in collaborazione con il Comune di Allumiere, eroga per l'anno scolastico in corso borse di studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Le domande possono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Allumiere fino al prossimo 22 maggio.

L'avviso e la modulistica sono consultabili e scaricabili sul sito internet del Comune di Allumiere al seguente link: http://www.comune.allumiere.rm.it/index.php/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/2865-borse-di-studio-iostudio-a-s-2023-2024

