CERVETERI - Aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale per l’anno 2024/2025. Il servizio accoglie i bambini residenti a Cerveteri o che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nello stesso territorio, e che abbiano un’età compresa tra 3 mesi e i 3 anni non ancora compiuti entro l’anno educativo in cui si effettua l’iscrizione. Le domande vengono accolte ed esaminate per la formazione della graduatoria per ciascuna sezione del nido (lattanti, semi divezzi e divezzi), finalizzate all'ammissione al servizio. Le quote di partecipazione da parte delle famiglie vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri stabiliti dal ““Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024/2026” approvato da una delibera di Giunta regionale. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile 2024 alle ore 17,00 in modalità telematica da uno dei genitori o dal soggetto esercente la potestà genitoriale accedendo alla piattaforma digitale con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta Identità Elettronica). Per un confronto diretto con l'ufficio Pubblica istruzione si può inviare una mail a pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it o chiamare il numero 334/6159978.

