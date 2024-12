Acli Terra Lazio è lieta di annunciare la nascita di una collaborazione fruttuosa con l’università della Tuscia, culminata nella creazione del prestigioso premio di laurea Acli Terra Lazio – Unitus. Questa iniziativa è volta a mettere in luce il ruolo fondamentale dell’agricoltura nel contesto della ricerca universitaria e a stimolare innovazioni nel settore agroalimentare.

La sinergia tra Acli Terra Lazio e l’università della Tuscia ha trovato terreno fertile grazie alla collaborazione attiva con i dipartimenti Dibaf (per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali) e Dafne (scienze agrarie e forestali). Questa partnership si propone di coltivare il talento emergente, favorire la ricerca applicata e promuovere la crescita sostenibile nel settore agricolo.

Il Premio di Laurea Acli Terra Lazio – Unitus, grazie anche ad Arsial (agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio) per aver creduto fin da subito e contribuito alla realizzazione dell’evento, mira a riconoscere e premiare gli studenti universitari che hanno contribuito in modo significativo alla ricerca e all’innovazione nei campi dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle scienze forestali.

La competizione è aperta a laureati provenienti dai dipartimenti coinvolti, promuovendo la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiandoli a perseguire eccellenza accademica e innovazione.

La premiazione avrà luogo il 12 dicembre alle 18 all’università della Tuscia, un momento clou in cui saranno riconosciuti gli sforzi e il talento degli studenti meritevoli. L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare il successo accademico e sottolineare l’importanza della ricerca nell’ambito agroalimentare.

Aci Terra Lazio e l’università della Tuscia invitano la comunità accademica, gli esperti del settore, gli studenti e il pubblico interessato a partecipare a questo momento speciale, che simboleggia il legame tra istruzione superiore e settore agricolo.