LADISPOLI - Uno chef stellato attento alla protezione del mare e alla salvaguardia dell’ambiente: è Gianfranco Pascucci, titolare del ristorante di Fiumicino “Al Porticciolo”, che lunedì 27 gennaio ha tenuto una lezione all’Alberghiero di Ladispoli, nell’ambito di un’iniziativa coordinata dal professor Renato D’Aloia e dalla professoressa Carmen Piccolo, docenti di accoglienza turistica dell’Istituto di via Federici, grazie alla collaborazione di Lazio Innova. Stella Michelin nel 2012 Gianfranco Pascucci, volto noto di popolarissimi programmi televisivi come “La Prova del Cuoco”, ha spiegato agli allievi tutti i segreti della cucina di pesce, soffermandosi sui diversi aspetti della straordinaria e difficile professione dello chef. A partire dall’ingrediente di base, la passione, da associare sempre all’impegno e alla costanza nella volontà di perseguire i propri obiettivi. «Nel nostro Istituto, soprattutto per le attività di PCTO, puntiamo da sempre a proporre agli studenti esperienze professionali di eccellenza legate naturalmente al loro indirizzo di studio, ma anche vicine al territorio, alla sua identità e alle tradizioni che ne alimentano la storia. - hanno sottolineato i due docenti - Ma c’è di più: la biografia e il lavoro di Gianfranco Pascucci dimostrano come l’affermazione e il successo possano, anzi debbano associarsi a valori spesso dimenticati come il rispetto dell’ambiente, la cura e la protezione dell’habitat e dell’ecosistema. I nostri allievi hanno avuto la dimostrazione di quanto, per una buona cucina, siano necessari il talento, le materie prime, le tecniche, ma anche e soprattutto l’attenzione ai cicli della natura e alle sue leggi».

