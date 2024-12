CIVITAVECCHIA – Presentato l’ambizioso accordo tra la Asl Roma 4 e gli specialisti ambulatoriali - firmato nelle scorse settimane dai sindacati di categoria e dall’azienda - che porterà diversi benefici all’utenza, tra cui l’abbattimento delle liste di attesa. «Si tratta - ha spiegato il direttore generale della Asl Roma Cristina Matranga - di un accordo importante che contiene diversi elementi di innovazione e che pone le basi per il futuro sviluppo della specialistica ambulatoriale che è una leva fondamentale per popolare nei prossimi 2-3 anni per quelle che saranno le Case di comunità. Siamo partiti dal cercare di ricomporre le esigenze di salute della popolazione di questa azienda con quelle che erano le prestazioni specialistiche e abbiamo voluto mettere in campo degli elementi di innovazione che possano consentire e favorire l’integrazione tra gli specialisti ambulatoriali e i medici dipendenti». Un accordo tutto a favore dei cittadini.

«Ci auguriamo che questi strumenti incentivanti- ha aggiunto Matranga - possano aiutarci a ridurre le liste di attesa, in secondo luogo i cittadini troveranno le branche di cui hanno più bisogno, abbiamo investito ad esempio su diabetologia, cardiologia, pneumatologia e poi stiamo costruendo delle reti che mettono insieme gli specialisti ambulatoriali con i nostri dipendenti per favorire la creazione di reti di presa in carico dei cittadini». Alessandro Falcone direttore della Uoc Personale ha aggiunto: «Siamo molto orgogliosi. Questo accordo con i sindacati rappresenta un punto di svolta, il nostro obiettivo è quello di far integrare i medici specialisti con l’azienda».

Gabriella Lavalle, rappresentante Sumai ha detto: «È un accordo che abbiamo accolto con grande entusiasmo perché rappresenta integrazione e tante opportunità di crescita per gli specialisti con spunti per una migliore cura del paziente».

