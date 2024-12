In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra giovedì 10 ottobre, Fondazione Onda Ets organizza l’(H) Open day sulla salute mentale coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati a questa specifica problematica. L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e di favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

La Asl di Viterbo parteciperà con un open day in tutte le sedi territoriali e nella sede ospedaliera di Belcolle del Dipartimento di salute mentale, diretto da Cristiana Morera, con la possibilità per i cittadini di avere dei colloqui con i professionisti dell’azienda sanitaria e di ottenere le informazioni circa le modalità di accesso ai servizi presenti nel Viterbese. «I disturbi psichici – commenta la presidente di Fondazione Onda, Francesca Marzagora - impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. Quest’anno la Giornata mondiale è dedicata alla salute mentale all’interno dei posti di lavoro, ambito nel quale Fondazione Onda è già impegnata con il bollino Health friendly company, dedicato alle aziende virtuose verso il benessere psico-fisico dei propri dipendenti».

