CIVITAVECCHIA – Ancora una volta la collaborazione tra aziende sanitarie pubbliche si rivela una strategia vincente, decisiva nel rafforzare competenze e costruire nuovi percorsi sul territorio. Nell’ambito delle attività propedeutiche all’avvio della Commissione Patenti Speciali, infatti, un aspetto fondamentale è legato senza dubbio alla formazione degli operatori, in una materia complessa e delicata al contempo. E così è stato avviato, grazie alla collaborazione con la Asl di Viterbo un percorso formativo interaziendale on the job per la formazione di due unità amministrative della Asl Roma 4.

«Ringrazio il commissario Egisto Bianconi – ha detto il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – per la collaborazione che ci permetterà di riattivare la Commissione. Questo accordo ci permette di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della nostra utenza ed è un ulteriore passo avanti nella costruzione di quella medicina di prossimità che stiamo perseguendo in tutti i settori».