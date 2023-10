CIVITAVECCHIA – I Lions tornano in campo con una bella iniziativa sociosanitaria. Domani mattina, martedì 24 ottobre, alla scuola dell’infanzia “I Bambini di Beslan” e ai nidi “Il Giardino di Ginevra” e “Le Briccole” verrà effettuato uno screening oculistico rivolto a tutti i bambini, promosso dall’Associazione Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, in adesione all’iniziativa “Sight for Kids”, che promuove un lavoro di prevenzione sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia), contribuendo a intervenire nella tempestiva identificazione di deficit visivi nei bambini.

«È importante sensibilizzare e informare i genitori e gli insegnanti - si legge sul prospetto informativo di “Sight for Kids” -, sulle problematiche derivanti da deficit dell’acutezza visiva nei bambini in età pediatrica. Pertanto viene suggerito di accompagnare i propri figli ad una visita medico-oculistica, al fine di identificare l’ambliopia e sottoporre i bambini alle cure».

In accordo con le famiglie interessate, gli alunni potranno svolgere i test a titolo gratuito e non ci saranno oneri per il comune di Civitavecchia. Saranno presenti nelle tre strutture soci del Lions e professionisti del settore, tra cui il medico chirurgo specialista in oculistica professor Alfonso Carnevalini, che metteranno a disposizione dei piccoli utenti le loro competenze e abilità.

