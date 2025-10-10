Siamo interessati dal settore meridionale di una robusta area di alta pressione, centrata con un valore massimo di pressione al suolo di circa 1035hPa sulle isole Britanniche, estesa mediamente secondo il senso dei paralleli all'oceano Atlantico fino a raggiungere i Paesi dell'Europa centrale. Detta collocazione ci espone ad un debole flusso di correnti fresche e moderatamente instabili, di direzione di provenienza dai quadranti orientali, che vanno ad alimentare una relativa goccia d'aria fredda in quota, presente tra la penisola Iberica ed il Nord Africa. Configurazione barica che nella sua interezza porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, su quelle del versante adriatico, sulle zone appenniniche meridionali e sulla Sicilia. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni. Sulle regioni del versante tirrenico sarà presente una maggiore stabilità atmosferica ed il cielo si presenterà poco nuvoloso. Sulla Sardegna si prevedono aversi condizioni di tempo instabile, il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, previste interessare soprattutto il settore orientale dell'isola, dove nella prima parte della giornata potrebbero far registrare, localmente, cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Nel corso della seconda parte della giornata, seguirà una graduale attenuazione dei fenomeni precipitativi. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle regioni settentrionali e su quelle dell'alto e medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 11 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e leggermente superiori in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.