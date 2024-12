In programma un corso di aggiornamento per ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Confartigianato Formazione e Ricerca Scarl, in collaborazione con Confartigianato Imprese Terni e Confartigianato Imprese Viterbo, organizza il corso di aggiornamento per ispettori di centri di revisione. Il corso si svolgerà a Terni, in via Luigi Casale 17, ed avrà una durata di 30 ore, così suddivise: 15 ore in presenza (due giornate), 15 ore in FAD (formazione a distanza sincrona, cinque lezioni da 3 ore ciascuna). Come riportato dalla circolare n. 14921 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile, «le periodicità delle scadenze non vengono alterate da eventuale frequenza anticipata del corso di aggiornamento rispetto alla scadenza prevista». Questo significa che, anche chi ha la scadenza dell’attestazione al 31/12/2025, può comunque anticipare la partecipazione al corso. Il corso partirà con almeno 15 iscritti e, come previsto dalla normativa regionale, non sarà possibile accettare più di 20 partecipanti. Lo svolgimento del corso è previsto per il mese di giugno 2024.

Le schede di iscrizione dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2024 a formazione@confartigianatoterni.it. Per iscrizioni è chiarimenti è possibile rivolgersi a Giovanni Agerato (0744-613311), Chiara Dottori (0744-405218), Claudia Germani (0761-337932), Letizia Carletti (0761-337910).

