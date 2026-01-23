Il futuro delle telecomunicazioni alla prese con la crescita del traffico e con la fame di innovazione. All’Auditorium della Tecnica di Roma la seconda giornata di “Restart – Shaping Horizons in Future Telecommunications“, una tre giorni dedicata al futuro degli scambi telematici. Tema cruciale per i prossimi anni in Europa e nel Mondo. È qui che Open Fiber presenta i suoi progetti con lo scopo di offrire soluzioni a privati e aziende per adattarsi ai prossimi orizzonti del settore e rilanciare l’innovazione tecnologica.