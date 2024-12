«Natale viterbese: è tutto pronto ma non è ancora tutto acceso». La sottolineatura è dell’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi per evidenziare le numerose iniziative ed eventi che accenderanno il Natale in città nel giorno della tradizione, l'8 dicembre.

Anche se in realtà diverse iniziative si sono già “accese”. Vedi le luminarie nelle vie e piazze del centro che hanno iniziato a splendere dal 25 novembre.

«Abbiamo iniziato con le luminarie molto presto - spiega Antoniozzi - non perché io sia affezionato a iniziare in anticipo il Natale ma con l’apertura dal 25 novembre del Christmas Village era importante non si creasse una sorta di frattura tra il Village tutto illuminato e il resto della città invece completamente buio». Oscurità che già da ieri si è dissipata in piazza del Comune e alla Trinità illuminate dalle proiezioni immersive architetturali. In particolare nella piazza, cuore amministrativo della città racchiuso tra l’edificio del governo e Palazzo dei Priori, con la magia delle proiezioni verrà raccontata una storia che terminerà con l’immagine di un albero. Un modo poetico per non far sentire l’assenza dell’abete di Natale che quest’anno, causa cantieri in piazza del Comune, è stato trasferito al Sacrario.

«Entro l’8 dicembre - prosegue l’assessore - sarà accesa anche l’illuminazione sulla facciata della basilica della Quercia».

«Per l’8, il giorno della tradizione, il Natale viterbese sarà a pieno regime con l'apertura alle ore 16 del mercatino “Passeggiata di Natale” in via Marconi e con l’accensione dell’albero e il concerto gospel alle 18 al Sacrario».

Mentre per quanto riguarda le attività “ludiche” promosse dall’assessorato alla Cultura, Antoniozzi ricorda che sono già iniziate dal 1 dicembre.

«Spettacoli di piazza e musicisti itineranti che allieteranno vie e piazze del centro, con una pausa all’inizio della settimana - il lunedì e il martedì - per poter concentrare di più gli eventi nelle altre giornate». Un Natale, come più volte ribadito, pensato per i bambini e per chi «è bambino dentro».

E proprio rivolto ai più piccoli, «dal primo mercoledì utile di dicembre - ricorda Antoniozzi - con la proiezione del film “Topolino e la magia del Natale'” inizia in piazza San Faustino il cinema per i bambini. In caso di condizioni meteorologiche avverse sarà ospitato in chiesa, grazie alla disponibilità di don Flavio e del vescovo Orazio Francesco Piazza».

Appuntamento il 6 dicembre, alle ore 17, a San Faustino. Intanto per quanto riguarda le iniziative di oggi: la mattina, dalle 10 alle 12.30, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30 laboratorio per bambini in piazza del Gesù; dalle ore 12 alle 14 spettacolo e giocoleria comica in piazza della Repubblica e alle 16.30 “Cammina con noi” per le vie del centro.