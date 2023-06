Torna l’appuntamento con Paper Only sotto i portici di Palazzo dei Priori: oggi e domani sfilata delle bancarelle più amate dagli appassionati di lettura e collezionisti. Oltre a tantissimi libri, alcuni introvabili, ci saranno cartoline d’epoca, manifesti e pubblicazioni di ogni tipo. Tra i “pezzi forti” di questa edizione, sicuramente la traduzione italiana del “Trattato completo di Ostetricia ad uso degli studenti e dei medici pratici”, scritto dal dottor Ernesto Bumm nel 1909, composto da 824 pagine e arricchito da 576 illustrazioni in bianco e nero nel testo e in tavole fuori testo. Verranno esposte cartoline d’epoca, viaggiate e non, di tutte le località d’Italia, francobolli, libri da collezione di ogni genere, sia in lingua italiana che in lingua inglese, antichi manifesti, libri per bambini, spartiti musicali d’epoca, disegni, prove d’autore, pubblicazioni fuori commercio riguardanti la storia della città di Viterbo e di tutta la provincia. Un’occasione da non perdere. PaperOnly è organizzato dall’associazione culturale Take Off, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, che si ripeterà ogni ultimo fine settimana di ogni mese. Per info: 338 2129568