SUTRI – Dopo il successo riscosso durante la stagione teatrale appena conclusa, Andrea Tidona torna ad essere il protagonista di Ifigenia in Aulide di Euripide, con la raffinata regia di Alessandro Machìa, nella versione italiana di Fabrizio Sinisi. “Ifigenia in Aulide” – una delle opere più celebri del teatro greco antico – narra di Agamennone, comandante dell’esercito greco, che si trova di fronte a una scelta drammatica: sacrificare la sua stessa figlia, Ifigenia, per calmare la dea Artemide e ottenere il vento necessario per consentire alla flotta greca, bloccata in Aulide, di salpare per la spedizione contro Troia. Andrea Tidona – attore siciliano tra i migliori interpreti del teatro e del cinema italiano, famoso per aver interpretato il giudice Giovanni Falcone nella serie Tv Mediaset “Il capo dei capi” e per aver vinto il Nastro d’argento nel 2004 per il film “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, in questo spettacolo, con la sua esperienza e la sua presenza scenica straordinaria, darà vita a questo personaggio complesso e tormentato. Accanto a Tidona, un cast eccellente composto da Alessandra Fallucchi nel ruolo di Clitemnestra, Paolo Lorimer nel ruolo di Menelao, Roberto Turchetta nel ruolo di Achille e Carolina Vecchia nel ruolo di Ifigenia. Il coro, composto da Lorenza Molina, Irene Mori e Vanessa Guidolin, offrirà una voce unica e coinvolgente per accompagnare l’azione drammatica. Lo spettacolo – dopo una prima replica dell’8 luglio a Formia – avrà luogo presso il suggestivo scenario dei Teatri di Pietra di Sutri, sabato 15 luglio alle 21. Questa location unica aggiungerà un ulteriore elemento di magia e autenticità allo spettacolo, creando un’esperienza indimenticabile per il pubblico.