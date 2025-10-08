La scrittrice viterbese Roberta Mezzabarba si è imposta con le sue opere alla 16esima edizione del Premio letterario nazionale Città di Cologna Spiaggia, organizzato dall’associazione culturale “Il Faro”. La Mezzabarba è risultata infatti trionfatrice, con un primo posto assoluto, nella sezione dedicata ai libri di racconti editi con il suo “Le storie (Ri)velate” ed è stata assegnataria dell’importante Premio speciale senatore Giuseppe Devincenzi, per il miglior romanzo storico con “Iulia Farnesia – Lettere da un’anima”, acclamato romanzo tradotto e pubblicato in tutto il mondo in 14 lingue. «Mancavo dalle competizioni letterarie da più di tre anni, rapita dalla scrittura delle mie opere e presa dall'organizzazione del mio Premio Letterario Tuscia Libris», spiega l’autrice viterbese al ritorno in città da questa domenica in cui ha incassato il plauso unanime di tutte le giurie del Premio. «Poi, nella primavera scorsa ho inviato due dei miei innumerevoli titoli al prestigioso Premio Città di Cologna Spiaggia, per capire come quale sarebbe stata la risposta di lettori “esperti”. Certo, di premi letterari fino ad ora ne ho vinti più di 170, ma questo fermo di più di 1000 giorni dalle competizioni mi ha portato a pormi tante domande». E sicuramente durante la cerimonia di premiazione a Roseto degli Abruzzi, tenutasi a due passi dal mare, la Mezzabarba ha avuto risposta a tutte le sue domande. «Sentirsi adeguati è una questione personale, ma sentirlo dire a due Giurie competenti è veramente tutta un'altra cosa!», Mezzabarba.

