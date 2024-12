CIVITAVECCHIA – Si avvicina il Natale e il cartellone proposto dall’amministrazione e dalle associazioni del territorio entra nel vivo.

Dopo il successo di Forza venite gente di ieri a corso Centocelle oggi, alle 18, sempre davanti al teatro Traiano, ci sarà lo spettacolo, scritto e diretto da Simone Luciani con la presenza della nota maschera Piripò, Un ragazzo chiamato Natale. Presso il foyer del Traiano riapre, invece, la casa di Babbo Natale: porte aperte oggi e domani dalle 17 alle 19. Domani sera, invece, tornano le tradizionali pastorelle, una serata attesa da tutti i civitavecchiesi per tutto l’anno. In questi giorni sono molti i cittadini che si sono riversati per le strade di Civitavecchia tra luci, suoni e colori in un clima di festa che sa far dimenticare i problemi dell’ennesimo anno non facile. Un Natale particolarmente solidale quello voluto dall’amministrazione comunale che ha coinvolto le associazioni e i volontari cittadini tra mercatini solidali e iniziative mirate a dare a tutti la possibilità di passare le feste in serenità. Sempre questa sera al Traiano va in scena “Racconti di Natale”.

