Il concerto di Massimo Ranieri e il musical "Forza venite gente" a Pratogiardino Lucio Battisti. Tutto questo il 7 e l’8 settembre, in occasione della festa di Santa Rosa.

Il 7 settembre sarà la serata di Ranieri, che presenterà il suo spettacolo intitolato "Tutti i sogni ancora in volo". Una frase evocativa tratta da una delle sue canzoni più celebri, “Perdere l’amore”, che rievoca ricordi ed emozioni nel cuore di molti. L'appuntamento è fissato per le 21:15, quando l'artista napoletano salirà sul palco non solo per cantare, ma anche per incantare il pubblico con momenti di danza e racconti sulla sua vita. La sera successiva, l'8 settembre, sarà invece dedicata al celebre musical "Forza venite gente", uno spettacolo che ha già conquistato il cuore di molti spettatori in tutta Italia. Questo musical, incentrato sulla vita di San Francesco, offre una narrazione vibrante e appassionante delle vicende del santo, accompagnata da una colonna sonora emozionante e coinvolgente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA