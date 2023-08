TOLFA - L'amministrazione comunale di Tolfa propone stasera ancora un appuntamento con la musica per onorare Sant'Egidio.

In piazza della Repubblica si svolgerà l'imperdibile live della bellissima e poliedrica artista Luisa Corna.

È una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Come cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2002 in coppia con Fausto Leali e ha pubblicato tre dischi; come conduttrice televisiva ha condotto fra gli altri i programmi "Tira & Molla", "Notti mondiali", "Sì sì è proprio lui", "Sognando Las Vegas" e "Domenica in"; come attrice ha recitato nel film "Al momento giusto" di Giorgio Panariello e nella fiction "Ho sposato uno sbirro"; in teatro ha recitato al fianco di Giorgio Albertazzi in "Mami, Pappi e Sirene in Magna Grecia". Ha fatto parte del gruppo musicale “Tequila Band” per molti anni. Ha studiato canto, dizione e recitazione e ha sfilato per Dolce & Gabbana, Mariella Burani e Missoni e ha posato per fotografi come Fabrizio Ferri e Helmut Newton, comparendo anche in alcuni spot pubblicitari in italia e all'estero. Nel 91 ha partecipato al Festival di Castrocaro arrivando 2^ con il brano "Dove vanno a finire gli amori". Nel 97-98 è stata cantante fissa di "Domenica in" (sempre a Donenica in per vari anni e stata presenza fissa).

Dal 1999 al 2002 è stata conduttrice di "Controcampo" e ha recitato nel film "Al momento giusto", di e con Giorgio Panariello (2000) e nel 2001 ha condotto dal Teatro Ariston Sanremo si nasce. Nel 2002 ha partecipato, come cantante in gara in coppia con Fausto Leali, al Festival di Sanremo 2002 con la canzone "Ora che ho bisogno di te", classificandosi al quarto posto. Nel 2003 ha ricevuto il Premio Regia Televisiva per il personaggio rivelazione dell'anno. Dal 2002 al 2005 ha presentato varie manifestazioni andate in onda sui canali RAI e ha prestato la sua voce al personaggio di "Lola" in Shark Tale.

Il 31 marzo del 2006 è uscito il suo primo disco, intitolato "Acqua futura". Ha recitato con Flavio Insinna nella fiction "Ho sposato un poliziotto 1 e 2". Nel 2006 con Tony Hadley ha inciso l’opera musicale “I miss you”, colonna sonora del film “Russian Beauty”. Dal 2007 al 2010 ha avuto esperienze varie come cantante e come attrice; nel 2010-11 è stata protagonista del musical "Pirates", con la regia di Maurizio Colombi.

A novembre del 2010 ha pubblicato il suo secondo album "Non si vive in silenzio" contenente "2 sillabe".

Nel biennio 2011-2012 si è esibita in tour proponendo il gospel ed ha partecipato al programma "Tale e Quale Show.

Durante le festività Natalizie del 2014 la cantante ha partecipato al concerto “Pacem in terris” dedicato a papa Francesco; ha preso parte come cantante a Il grande match su Rai 1 in ed è stats protagonista della mostra fotografica “Love me Love me not” esposta a Londra e a Beirut. A fine 2016 ha inciso con il tenore latino-americano Joaquin Iglesias il brano “Tu così mi ucciderai”; a giugno 2017 è uscita “Angolo di cielo” e ha collaborato al progetto musicale “Prometheus e Pandora” del grande Sananda Maitreya. Nel 2018 la Corna ha vissuto una stagione intensa di live. L’8 marzo del 2018, in onore di tutte le donne, ha pubblicato il nuovo singolo “Col tempo imparerò”, l’ultimo brano cantato da Mia Martini e uscito postumo alla sua scomparsa. Nel 2019 ha pubblicato il libro "Tofu e la magia dell'arcobaleno" arricchito dalla collaborazione di Annalisa Minetti. Nel 2021 è uscito il suo terzo album dal titolo “Le cose vere”. Nel 2022 ha preso parte, insieme ad Annalisa Minetti, all'Hit Parade Summer Tour di Marcello Cirillo e Demo Morselli.

