CIVITAVECCHIA – Ancora Civitavecchia alla ribalta nazionale, con un artista che, già da tempo, si è fatto conoscere per la sua professionalità e bravura. Questa sera infatti, dalle 21,25 alle 21,50 circa, sarà protagonista su Rai Uno, nel corso della programma “Tale e quale show” presentato da Carlo Conti, Luigi De Mutiis. Il mago illusionista, comico, cabarettista e imitatore vestirà i panni di Pippo Franco con il brano “Chi chi chi Co co co”. «Ancora una volta sarò pronto - ha spiegato - a pubblicizzare in diretta la nostra favolosa città attraverso il mio ruolo di artista».

