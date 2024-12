VITORCHIANO - Prosegue a gonfie vele l’estate vitorchianese con un evento da non perdere: il concerto estivo di Almamousikè Ets.

L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 19, presso l'auditorium del complesso comunale Sant'Agnese. Un luogo che, già di per sé, evoca un’atmosfera magica e suggestiva, perfetto per accogliere le note coinvolgenti dei talentuosi musicisti di Almamousikè Ets. Questo concerto rappresenta una splendida occasione per ritrovarsi e godere insieme della buona musica, rafforzando così il senso di comunità che da sempre caratterizza il nostro amato paese. Non solo un evento musicale, ma anche un momento di aggregazione e condivisione per tutte le età. «Non mancate a questo appuntamento con la buona musica e la convivialità: Vitorchiano vi aspetta per celebrare insieme una serata all’insegna della musica con Almamousikè Ets», fanno sapere dall’amministrazione comunale, invitando residenti e visitatori.

