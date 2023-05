Domenica 28 maggio, a Valle Faul, va in scena “La Città a colori”, evento, promosso dall’associazione Viterbo con Amore, nell’ambito del Festival del Volontariato. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa saranno adottati alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare. Dalle 12 di sabato fino al termine della manifestazione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nella porzione di parcheggio ubicato in via Faul, prospiciente i civici 6 e 8 della medesima via (l’area sarà idoneamente delimitata da apposita segnaletica). Domenica, invece, dalle ore 6 fino al termine dell’evento, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nell’intera area di parcheggio di valle Faul. Dalle ore 7,30 sarà interdetta la circolazione veicolare in via El Alamein. I veicoli provenienti da piazza Martiri delle Foibe istriane verranno deviati verso via S. Antonio, mentre quelli provenienti da via Cairoli/ via E. Bianchi/via Ascenzi/via S. Maria in Volturno verranno deviati in via S. Maria in Volturno fino al termine dell’evento che si svolgerà contemporaneamente su via G. Marconi. Al termine del suddetto evento, i veicoli potranno transitare anche su via Marconi (ord. n. 329 del 16-5-2023, polizia locale).