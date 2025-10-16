CIVITAVECCHIA – Sarà chiuso fino a fine anno il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. Da lunedì, infatti, la struttura di largo Plebiscito chiuderà i battenti per consentire la realizzazione di lavori di riallestimento e di miglioramento dell’accessibilità degli spazi espositivi.

«Tali lavori – spiegano dalla direzione del Manc – consentiranno di restituire alla cittadinanza e ai visitatori un museo rinnovato, più inclusivo e fruibile da tutti. Durante il periodo dei lavori sono previste alcune aperture straordinarie».