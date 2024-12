CIVITAVECCHIA – La compagnia teatrale “I Sympathos” ha portato in scena al Teatro Traiano la commedia “Storia strana su di una terrazza romana” di Luigi De Filippo.

Il regista Luigi Florio, che ha anche curato l’adattamento del testo, esprime grande soddisfazione per l’andamento della serata, ringraziando il numerosissimo pubblico intervenuto che si è divertito per tutta la durata dello spettacolo, alternando momenti di riflessione e commozione che la commedia voleva trasmettere, ricordando che “I Sympathos”, hanno la finalità di organizzare spettacoli per raccogliere fondi da destinare a progetti basati sulla solidarietà concreta.

Ed infatti lo spettacolo è stato organizzato a scopo benefico a favore del “Movimento per la vita di Civitavecchia” per l’acquisto di generi per neonati per mamme in difficoltà. Gli attori che hanno partecipato a questa divertentissima commedia sono (in ordine di apparizione) Loredana Bizzarri, Tiziana Guidoni, Lionella Rossi, Mariana Borcea, Flavia Cottuno, Gino Panico, Massimo Colella, Luigi Florio, Cristina Armillei, Viola Tornato, Patrizia D’Angelo, Sonia Rossi e Silvia Rocchetti. Presentazione di Elisa Tassi e Aiuti di Scena di Rita Bianco. Lo spettacolo è stato impreziosito dalle meravigliose coreografie della “Dance for Fly” di Desire Benevieri.

Collaborazione organizzativa: Giulio Castello e Aiuto Tecnico di Anna Catena. Audio e Luci di Massimo Peroni. «Un ringraziamento – dicono dalla compagnia – speciale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha effettuato il servizio con i volontari Roberto, Luca e Stefano, Renato garantendo l’incolumità dei presenti in modo del tutto gratuito contribuendo in maniera irreprensibile allo scopo solidale della serata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA