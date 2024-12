LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa piccola fra le stelle dei Pesci, e…

L’Ariete attende la Luna e si ferma guardando all’indietro. Il dubbio richiede un istante privato per accendere i fari e capire.

Il Toro è social e mette “mi piace” un po’ a tutti. Chi collabora e si iscrive al nuovo gruppo esegue proprio il compito giusto.

I Gemelli costruiscono la sorte scegliendo e decidendo con forza. Davanti stanno al sicuro; chi vacilla perde il suo turno.

Il Granchio vede l’orizzonte come se mai fosse esistito. Lo spazio appare infinito e il saggio oltrepassa i confini.

Il Leone lascia la pagina ingiallita e scrive frasi diverse. Cambia e vince chi segue il flusso; chi si attacca vive per nulla.

La Vergine ha la luce di fronte e come un attore si inchina per gli altri. In due si esalta la forza; i rapporti esigono sguardi.

La Bilancia migliora il suo tocco nel produrre lavoro. Vince di certo chi serve con metodo e organizza fogli e foglietti.

Lo Scorpione si diverte come un bimbo e si esalta nel fare l’amore. La fortuna oggi vi guarda e chi si nasconde perde un gioiello.

Il Sagittario riceve ospiti in salotto. La famiglia è il posto sicuro che nel tempo resta saldo e inviolato.

Il Capricorno riceve un messaggio e gli scrittori correggono bozze. Incontrare i compari serve per meglio campare.

L’Acquario è ricco di sé e riceve onori e tesori. Chi spende è guidato dal cielo e chi si imbelletta oggi appare più bello.

I Pesci ricevono applausi e sono più forti del solito. La soluzione è accanto allo sguardo e chi osa vince due volte.

