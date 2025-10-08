Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Matilde Giraldo che compie 15 anni. Tantissimi auguri dai genitori Marika e Luca, dal fratellino Flavio, dalla zia Simona, dai cugini Simone e Sara. Un abbraccio dai nonni Sergio, Mara, Luciana e Manrico.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi gira in Toro, e…

L’Ariete svuota la tasche e compra qualsiasi cosa. Un tesoro nutre il corpo e l’emozione si toglie il cappello.

Il Toro si prende gli applausi e compete per giungere primo. Ascolta la voce interiore e percepisce la nuova intuizione.

I Gemelli riposano soli e osservano il tempo passato. Bilanciano l’idea con le azioni e stasera brindano al cielo.

Il Granchio prende la tessera del club e partecipa all’evento mondano. Amici e idee condivise aggiungono tono alle ore.

Il Leone è il re dell’impero e raggiunge l’obiettivo prefisso. Si sforza e si esalta in carriera e si muove col petto in avanti.

La Vergine si espande lontano e supera ricordi e passato. Il nuovo cielo appare più chiaro e il viaggio dona sapienza.

La Bilancia scioglie la corda e si lascia portare dal mare. Cambia la rotta e la scena e raggiunge lesta il bottino.

Lo Scorpione si inchina al suo partner e si accinge a danzare una rumba. I rapporti e i contratti son molti e pian piano si tocchino tutti.

Il Sagittario è modesto e si impegna e soddisfa il volere degli altri. Il lavoro dona un successo e il corpo sceglie la cura.

Il Capricorno è pieno di forza e dispensa energie per tutti. Ego passione e volere coronano le ore e danno ragione.

L’Acquario spazza la casa e colora le pareti invecchiate. La famiglia bussa alla porta e il passato produce il suo frutto.

I Pesci salutano tutti e incontrano mille persone. Amici, fratelli e cugini, scrivono tutti e chiedono nuove.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/