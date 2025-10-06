Il buongiorno ai lettori lo porge Giampaolo Mori che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri da Susanna, dal piccolo Alessandro, dai fratelli Andrea, Cristiana e Luca, da Massimiliano, dal nipote Andrea, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Buon compleanno a Emiliano Pimpinelli per i suoi 32 anni dalla mamma Francesca, da papà Maurizio, dal fratello Giovanni, da zio Angelo, dalla fidanzata Veronica, da tutti gli amici che lo sopportano e da tutta la redazione, in particolare da Fabio Marucci.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si riempie di luce nel cielo dell’Ariete, e…

L’Ariete si mette davanti e si convince di andare più in là. Decide e inizia una scossa e si esalta col socio e l’amore.

Il Toro comprende il silenzio e ritrova antiche passioni. Da solo ascolta il futuro e si dedica al mondo dell’altro.

I Gemelli aumentano il passo verso un luogo affollato di gente. Con tutti si grida più forte: l’ appartenere fa gola e compiace.

Il Granchio si incorona d’alloro e vince nel mondo concreto. Obiettivi e missione alzano luci e realizzano affari.

Il Leone si alza dal suolo e si accorge di cieli e paesaggi. Altrove si accende la fiamma, lontano qualcuno già chiama.

La Vergine lascia che sia e si sposta dal blocco di ieri. Il distacco e la nuova tendenza trasformano il buio in un dono.

La Bilancia assume il suo ruolo e con gli altri si ama e si abbraccia. Relazioni equilibrio e l’amore fanno applausi a chi si concede.

Lo Scorpione riceve la scossa e al lavoro si alza di un passo. Il corpo è forte e tenace per chi accetta e sorride alle scene.

Il Sagittario balla e brinda alla Luna che adora. Gioia passione e poi l’Arte incorniciano i giorni e le voglie dell’ego.

Il Capricorno osserva il suo cuore e vi trova storie passate. La casa dona conforto e qualcuno ci viene a trovare.

L’Acquario riceve un commento e le notizie fioccano a iosa. Incontri, fratelli e scrittura giungono lesti da un posto vicino.

I Pesci spendono bene e ricevono doni e coperte. Sicuri e ricchi di forti emozioni aprono casse e mangiano dobloni.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/