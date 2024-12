Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Melissa Natalini, che ha brillantemente conseguito la laurea in Biologia. Congratulazioni da famigliari e amici alla neo dottoressa, che ringrazia di cuore i suoi genitori per i tanti sacrifici affrontati per permetterle di studiare, e tutta la clientela per aver contribuito a realizzare il suo grande sogno.

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna splende fra le luci del Sagittario, e…

L’Ariete fugge lontano e salta il recinto di ieri. Dall’estero arriva una voce e chi viaggia oggi danza con la Luna.

Il Toro cancella la scena e riscrive un copione diverso. Il distacco apre le porte e chi si attacca rimane sospeso.

I Gemelli si specchiano e sorridono a tutti per ricevere buoni riflessi. Con l’altro si esaltano le ore e le coppie hanno un nuovo vigore.

Il Granchio sistema faccende e fotocopia carte e cartelle. Il lavoro gratifica chi al servizio si presta e fatica.

Il Leone alza lo sguardo e il cielo è senza confini. Entusiasmo e buone stelline aggraziano il giorno che viene: ma a chi si fida di sé.

La Vergine rimane a casa e sfoglia le foto passate. I ricordi accendono anticipi di scene future e il nido si coccoli con gusto e premure.

La Bilancia scrive un pensiero e incontra quel tale inatteso. Movimento e linguaggio fanno cornice al giorno che scorre.

Lo Scorpione si riempie il petto di volontà e desideri. Due soldi arrivano presto e un abitino è lì che ci aspetta.

Il Sagittario si prende la Luna e si esibisce come fosse il più forte. La soluzione oggi è dettata dalla vocina interiore.

Il Capricorno si riposa da solo e in silenzio osserva il mese trascorso. Chi aiuta quell’altro oggi ha fatto un ottimo gesto.

L’Acquario si confronta con tutti e collabora per migliorare il progetto. Insieme si diventa vincenti da soli oggi si stenta.

I Pesci alzano il dito e conquistano successi evidenti. Realizza chi affronta la scena e chi costruisce per conservare nel tempo.

