Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Laetitia De Paola astro nascente del panorama musicale, che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dalla mamma Annamaria, dal papà Riccardo, dai famigliari e da tutti gli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più piccola fra le stelle del Leone, e…

L’Ariete comincia la festa e oggi gioisce di più. Vittoria gioia e passione: evviva l’Ariete ed evviva chi pensa e poi agisce.

Il Toro apre le porte e adesso riceve la gente. La casa si empie di cielo e la mamma chiama più volte.

I Gemelli si preparano a scrivere e incontrano gente migliore. Notizie felici e ritorni e chiacchiere da feste d’estate.

Il Granchio si prende un miliardo e pretende tesori e regali. Cambia la forma e l’aspetto e sicuro attende successi.

Il Leone si riempie di vita e vincente si prende le ore. Il tempo migliore ora è giunto. L’intenzione agevoli il fare.

La Vergine risolve faccende e affronta i mostri nascosti. Li abbatte come fosse un eroe e si prepara a correre altrove.

La Bilancia è social e condivide le idee con chi accetta il da fare. Insieme si vince e si ottiene e gli amici fanno da scudo.

Lo Scorpione è un leader vincente e oggi si appesta a condurre. Chi vuole si prenda la fetta e realizzi l’affare preposto.

Il Sagittario si sposta dal centro e si espande lontano nel mondo. Dall’estero arrivano nuove e qualcuno timbra il biglietto.

Il Capricorno si trasforma e perde le chiavi. Un nuovo portone si apre e il vecchio si lasci alle spalle.

L’Acquario trova luce di fronte e la coppia vive un bel sogno. Un partner anche nel lavoro e si rinnova il ritmo di ieri.

I Pesci lavorano sodo e organizzano i programmi per dopo. Corretti e ligi al dovere curano il corpo e guadagnano bene.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/