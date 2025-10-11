Il buongiorno ai lettori lo porge Thomas Zambito che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri da tutta la sua famiglia e da tutti gli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si scioglie fra le stelle del Granchio, e…

L’Ariete rinnova le stanze e ospita le genti in salotto. La pianta si annaffia e il clan attende sentenze.

Il Toro incontro e discute e due righe le scrive un po’ a tutti. Relazioni e amici fedeli e vicino si spostano i treni.

I Gemelli si prendono un soldo e i guadagni eccoli adesso. Sicuri e vestiti di rose si ottengono emozioni decise.

Il Granchio si alza fra tutti e conquista un turno migliore. La vocina venga ascoltata e il miracolo è pronto ed arriva.

Il Leone si mette da parte ed ascolta senza fare rumore. Si dona come fosse missione e attende che giunga la Luna.

La Vergine insieme alla folla si esibisce nel comizio del mese. Collabora e incontra un amico e progetta la festa d’estate.

La Bilancia raggiunge il successo proposto dal cielo. Un leader coglie il suo premio e chi sceglie riceve un applauso.

Lo Scorpione si allontano e da lontano giungono i premi. Un viaggio ristora la mente e chi studia ammicca alle stelle.

Il Sagittario si trasforma lasciando la vecchia minestra. Pietanze rinnovano il desco e il futuro diventa curioso.

Il Capricorno si sposa e si ama e le coppie si stingono forte. Contratti e rapporti di legge e un incontro è quello che serve.

L’Acquario si mette al servizio di un affare che gratifica tutti. Per se e per chi gli sta vicino risolve e controlla il da fare.

I Pesci si ubriacano di gioia e l’entusiasmo è la cura del giorno. Il tempo più bello si mostra e si coglie un’intima gioia.

