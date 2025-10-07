Il buongiorno ai lettori lo porge Pietro Zambito che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri da tutti i suoi amici e da tutta la sua famiglia. “Tanti auguri al nostro nonno Papi. E nessuno è meglio di papà”.

Torta di compleanno oggi per Silvano Fabbi. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa bella nel cielo del Toro, e…

L’Ariete vuole un panino e si nutre di emozioni e denari. Un guadagno deve arrivare e una spesa in più serve per apparire.

Il Toro si beve la Luna e ascolta la voce interiore. Percepisce il gesto da fare e si adegua a tutto il contesto.

I Gemelli si fermano lì, e da soli schiariscono il tempo. Guardano il mese trascorso e riflettono sul buono e sul brutto.

Il Granchio è l’amico di tutti e condivide idee e programmi. Si associa con nuove avventure e rinforza le radici e la casa.

Il Leone è deciso e prende iniziative al lavoro. Appare come un vincente e si mostra senza più dubbi.

La Vergine viaggia lontano e studia parole straniere. Impara e trova se stessa: altrove ove il nido non c’è.

La Bilancia trasforma i suoi miti e rigenera idee assopite. Rinasce e lascia un vizietto e se cambia prende denari

Lo Scorpione danza col cuore e si innamora più folle di ieri. I soci e i rapporti arricchiscono il giorno di mille contatti.

Il Sagittario compie utili gesti al servizio degli altri. Vince al lavoro e si gode la responsabilità di sé stesso.

Il Capricorno è baciato dagli astri e oggi è lui che vince la coppa. Appassionato di sé: crea gesti felici con entusiasmo e con l’arte.

L’Acquario riceve la Luna fra le stanze della sua casa. La famiglia la mamma e la storia aprono porte che vanno al futuro.

I Pesci ricevono squilli e i messaggi sono cordiali. Notizie e incontri improvvisi colorano i passi nei dintorni di casa.

