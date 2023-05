Esce a testa alta il Ladispoli, che perde per il secondo anno di fila la finale per la promozione in serie C.

Le ragazze di Perirgli ci provano fino all'ultimo, ma il Montespaccato è superiore e alla fine, al termine dei novanta minuti, si impone per 2 a 1.

A Marino, campo neutro dello scontro, hanno la meglio i capitolini, forti e organizzati, capaci di avere la meglio in campo.

«Dispiace per la sconfitta, ma non posso rimproverare nulla alle mie ragazze, autrici di una prova corale, densa di azioni, ma soprattutto non hano mollato - ha detto l'allenatrice Perigli».

Le girls tirrenniche hanno siglato il goal al novantesimo con Cosentino, che non è bastato per ribaltare il risultato, che sorride alla squadra romana. Una partita che si chiude con una sconfitta indolore, poichè le ragazze sapevano di incontrare una squadra titolata e con valori più alti.

C'è un'altra competizione da terminare, domenica sul campo de L'Aquila in coppa Italia, dove le rossoblù hanno residue speranze di passare il turno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA