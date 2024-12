L’istituto di istruzione superiore “Luigi Calamatta” incontra la Nazionale Olimpica dell’iQFOiL grazie al progetto “Lo sport entra dalla porta principale nella scuola”. È questo l’obiettivo dell’Istituto “Iiss Luigi Calamatta” di via Sangallo 3, che martedì a partire dalle ore 9 aprirà le porte alla nuova disciplina olimpica dell’iQFOiL che sarà utilizzata alla Marina di Marsiglia (Francia) in occasione dei prossimi Giochi Olimpici. L’evento è stato organizzato dal professor Marco Giardini e dalla professoressa Teodora Murano e sostenuto dalla dirigente scolastica professoressa Giovannina Corvaia e con la Fedrazione Italiana Vela (Fiv). La nuova disciplina olimpica nasce dalle ceneri del vecchio RS:X, e la differenza è che il precedente daggerboard è sostituito da un foil, in maniera tale che invece di galleggiare la tavola sembra volare sollevata dall’acqua grazie all’uso di idroali. A parlarne in un evento unico al “Calamatta” saranno relatori nati e cresciuti a pane e tavola. A cominciare da Adriano Stella, commissario tecnico della nazionale olimpica Maschile iQFOiL , una vita sospeso sulla tavola, amica di tutti i giorni, il suo è un palmarès tecnico di successo, da Londra 2012 alla prossima tappa di Parigi 2024, con in mezzo l’oro mancato per un nulla da Flavia Tartaglini a Rio de Janeiro nel 2016, complice l’emozione della prima volta, al quarto posto di Maggetti a Tokyo nel 2020. Con lui, al “Calamatta” ci saranno il classe 2001 Nicolò Renna delle FFOO (Forze dell’Ordine), vice campione europeo nel 2023, campione europeo e bronzo mondiale nel 2023 e argento al test event olimpico di Marsiglia e il 24enne Luca Di Tomassi, anch’egli targato Fiamme Oro, con in dote un quarto posto al Mondiale 2023. Una disciplina, il windsurf, meravigliosa, raccontata da chi di questo sport ha fatto una ragione di vita. Moderatore dell’evento sarà il noto giornalista sportivo locale Massimo Ciccognani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA