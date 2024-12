Fine settimana da sogno per la squadra di mister Marco Minisini. Domenica scorsa i talentuosi rossocelesti hanno sconfitto per 23-3 l'Athena e nella giornata di lunedì si sono ripetuti portando a casa un difficile derby contro la Centumcellae, terminato sul 14-11.

Prosegue la lotta per il primo posto per il gruppo diretto da Minisini, a testimonianza dell'ottimo lavoro che tutto l'ambiente sta facendo per questi ragazzi.

Tutto si rimanda alla giornata finale dove il Civitavecchia affronterà il Viterbo e il Centumcellae se la vedrà con l’Athena e probabilmente sarà la differenza reti a decretare la vincitrice del girone, fondamentale anche in vista della fase regionale.

Nonostante lo stop nel derby, è stato un fine settimana al cardiopalma per la Centumcellae.

Domenica gli Allievi hanno superato il Viterbo. Nel contempo gli esordienti hanno perso per 12-5 in una partita gagliarda contro i pari età del Vis Nova.

