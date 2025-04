La W3 Maccarese regala gol a grappoli, travolgendo l'Ottavia per 7-0. Tripletta di Follo e Bosi e gol di Ferrero, in una gara dove l'avversario ha alzato bandiera bianca. Una gara a senso unico, con i padroni di casa che blindano il secondo posto, insediato dal Civitavecchia. Pareggio dell'Aranova sul campo della capolista Valmontone. Germoni fa l'1- 1 dopo una bella partita dei ragazzi di mister Scarfini. Continua la serie positiva della formazione rossoblu, intenzionata a chiudere il campionato oltre il quinto posto. E sulla strada giusta per poterlo fare, considerando che negli ultimi mesi ha mostrato uno dei migliori score del girone. Il Fiumicino viene battuto a Tivoli per 3- 0. Ultimo della classe, attende altre due gare per avere la matematica certezza di scendere di categoria, conquistata un anno fa. Una stagione, insomma, che è stata affrontata con superficialità, senza investimenti che potessero far sperare in una salvezza.

