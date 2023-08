Volti nuovi per l’Ipertecnica Centumcellae in vista della prossima stagione. Il presidente Jonathan Civero e il consiglio direttivo hanno deciso di alzare ulteriormente il tiro e si sono garantiti due personaggi importanti della pallanuoto civitavecchiese, che entrano a far parte della dirigenza e dello staff tecnico. Emiliano Coleine ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e sarà il vice di Daniele Simeoni. Confermato all’interno dello staff anche Roberto Barbaro. L’altro volto nuovo è quello di Alessio Buffardi, che allenerà nel settore giovanile biancorosso. Grande la soddisfazione per la Centumcellae, che integra il proprio staff con due ex giocatori dell’allora Snc, con cui si sono conquistati diverse promozioni in serie A1, categoria dove hanno giocato spesso, oltre ad avere esperienze, in particolar modo Coleine, nella nazionale giovanile. Entrambi sono stati fuori dal giro per oltre 10 anni ed ora hanno voluto tornare ufficialmente nei ranghi della pallanuoto civitavecchiese.

