Lunedì scorso la Volley Ladispoli ha giocato la sua ultima gara della stagione sportiva 2022/23, andando a conquistare al tie-break, a discapito del Castel Madama, il terzo posto del campionato Allievi Csi. Approfittando del fatto che si è giocato alle 18 al PalaPanzani si è pensato di organizzare anche un dopo gara con un momento di convivialità delle famiglie degli atleti e l’immancabile desiderata partitella genitori contro figli. La partecipazione a questo campionato Allievi Csi aveva avuto come obiettivo quello di aggregare un gruppo squadra eterogeneo che comprendesse fasce di età non contemplate dai campionati giovanili Fipav e comprendesse anche un fuoriquota. L’obiettivo è stato raggiunto perché ai ragazzi giovani e giovanissimi che stavano già disputando il campionato Under 14 (anche loro arrivati in semifinale Fipav) si sono aggiunti altri elementi 2007 tra cui alcuni del gruppo 1° Divisione. La squadra ha primeggiato per tutto il campionato e soltanto nella gara di semifinale ha perso l’abituale fluidità, complice anche l’infortunio di Avantaggiato. Comunque i ragazzi, alcuni alle prime uscite in gare ufficiali di campionato, hanno maturato la loro bella esperienza e rafforzato le motivazioni; quanto basta quindi per essere momentaneamente soddisfatti della stagione, aver consolidato un bel gruppo di giovanissimi e rimanere in attesa della prossima stagione dove il loro percorso tecnico sarà sicuramente più coinvolgente.

«Naturalmente auguriamo a tutti - fa sapere la dirigenza della Volley Ladispoli - una buona estate e a quei ragazzi che in estate stanno giocando sui campi di beach volley diciamo “vi invitiamo a settembre a venire a provare la pallavolo Indoor, ve ne innamorerete».

