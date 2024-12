Per il Volley Ladispoli la stagione sportiva 2024/25 avrà i presupposti di sempre: consolidare i gruppi giovanili, tentare di conseguire con loro risultati soddisfacenti, dare prospettiva sempre più incisiva all’attività delle squadre maggiori, maschile e femminile, che devono diventare il punto di riferimento delle nostre leve giovanili. In definitiva gli stessi obiettivi di sempre, solo apparentemente scontati, semplici, ovvii. Dare garanzie di continuità e migliorare gli obiettivi non è affatto semplice. «Fortunatamente i nostri operatori sportivi (dirigenti e tecnici), sempre più selezionati per passione e motivazione, grande ed incessante, anche quest’anno, come si suol dire in gergo, hanno tenuto botta. Sì, perché anche quest’anno abbiamo dovuto operare grandi cambiamenti, soprattutto con le squadre maggiori; cambiamenti in parte programmati, altri invece condizionati dalle scelte di alcuni atleti arrivate a tempo scaduto. Nei prossimi giorni saremo più precisi nel raccontare l’attività specifica delle nostre squadre, tutte giovanissime, agonistiche e non. Per il momento ci piace ancora gioire per le forti emozioni che ci ha saputo regalare la nostra splendida Nazionale Femminile di Pallavolo con il titolo di Campione Olimpica e delle tante raccomandazioni del grande Julio Velasco sul come ci si deve allenare per diventare campioni».

