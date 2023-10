Dopo l’esordio nel campionato di Serie D avvenuto in trasferta la scorsa settimana e coronato da una bella vittoria per 3-1 sul Green Volley, il Volley Ladispoli sabato scorso ha fatto anche il suo esordio in casa contro il PQP Volley di Ostia, squadra matura e coriacea. Purtroppo la gara casalinga ha determinato per i ragazzi di Ladispoli la prima sconfitta stagionale, seppur al tie break. I padroni di casa, dopo aver dominato i primi due set ed avviato bene il terzo (7-4), hanno perso la loro fluidità di gioco, forse per l’interruzione causata da un lieve infortunio a Gallucci, che ha rotto l’incantesimo e dato coraggio agli avversari. Non è servito neanche il rientro di Gallucci, prontamente ristabilitosi, a ristabilire il trend iniziale. Arrivati quindi al tie breck con i parziali (25-19; 25-19; 16-25; 18-25) nell’ultimo e decisivo set la gara si è finalmente accesa ed è stato un bel vedere. Anche qui la differenza “millimetrica” tra le due squadre in campo l’ha fatta l’esperienza. Nel 5°set il Ladispoli ha ripreso in mano le redini del gioco ed è stato in vantaggio fin sul 14-12, poi ristabilita la parità, in una altalena di emozioni, il Ladispoli ha avuto ancora la possibilità del match ball sul 15-14, ma l’ottima difesa del PQP ha annullato questa possibilità permettendogli poi di chiudere la gara a suo favore con il parziale di (15-17). Inutile descrivere la delusione dei ragazzi di Ladispoli a fine gara. La Volley Ladispoli ha comunque messo in campo quest’anno una rappresentativa giovane, gagliarda e di prospettiva. Non resta quindi che smaltire in fretta l’amarezza e tornare a lavorare in palestra, consapevoli che i dettagli sono parte integrante del programma tecnico. Il prossimo appuntamento è per sabato alle 18.30 alla Palestra Istituto Marconi di Civitavecchia: di fronte ci sarà la formazione del Montalto Montaggi Civitavecchia Volley Accademy.

