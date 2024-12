Il Top 5 Tarquinia Volley maschile conquista con un netto 3-0 il campo del Volley Caprarola Ronciglione, dominando l’incontro e piazzando il sorpasso in classifica: un risultato importante per i ragazzi di mister Fabio Gabrielli, che con grinta e determinazione si avvicinano alla vetta del campionato, pur avendo una partita da recuperare.

Raggiunto al termine della gara bordo campo il coach non nasconde la sua soddisfazione per il risultato «Si, abbiamo disputato una gara di carattere non concedendo molto ai nostri avversari che, seppur giovani e con poca esperienza, comunque hanno dimostrato di saper reggere bene il campo contro avversari con più esperienza come noi», in ultimo voglio fare i complimenti al pubblico presente per il sostegno educato alla propria squadra e per averci reso merito applaudendoci non appena caduto l’ultimo pallone nei nostri festeggiamenti ed a coach Morganti, peraltro anche un caro amico, per il buon lavoro che sta facendo e per la sua splendida carriera, che possa regalargli altre soddisfazioni.

La soddisfazione della società La dirigenza della società tirrenica esprime piena soddisfazione per il percorso sin qui compiuto dalla squadra di Prima Divisione Maschile: «Siamo estremamente orgogliosi dei risultati che i ragazzi stanno ottenendo - le parole della società - Questo gruppo, guidato magistralmente da Mister Gabrielli, rappresenta un esempio di impegno e dedizione, dentro e fuori dal campo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA