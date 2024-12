Vittoria e tanti gol al Tamagnini per il Quartiere Campo Oro, che sconfigge per 4-3 il Blera in Terza Categoria. Le cose si mettono bene da subito: dopo due minuti gialloverdi già sul 2-0 ed alla mezz'ora il risultato è di 4-0 con la doppietta del nuovo acquisto La Rosa e le realizzazioni di De Fazi e Arilli. La formazione di Fabio Secondino ha tante occasioni per fare goleada, ma le spreca tutte, mentre gli ospiti, anche grazie a due calci di rigore, segnano per tre volte e nel finale creano qualche sospiro ai padroni di casa. È una vittoria comunque importante, perché il Quartiere Campo Oro si riprende il comanda della classifica con 14 punti ed uno di vantaggio su ben quattro squadre ed ha potuto festeggiare sotto il calore dei suoi tifosi. «Nel primo tempo sembrava che ci fossero tre categorie di differenza tra noi e loro - commenta mister Fabio Secondino - forse abbiamo fatto il record con due reti nei primi due minuti. Primi 45’ di grandissimo spessore. Nella ripresa, invece, sembravamo degli scappati di casa, forse ci siamo sbagliati una ventina di gol, sono molto arrabbiato. Prendere due rigori in questo modo è veramente da polli. Dobbiamo metterci più testa, sono felice ma anche rammaricato. Riconquistiamo la vetta e ora aspettiamo la trasferta di sabato a Vetriolo».

