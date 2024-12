Emozioni per il Viterbo Baseball Club con quella di domenica scorsa che è stata una giornata memorabile, difficile da dimenticare: la prima in casa della Serie C nel giorno in cui si festeggiano le mamme. Ciò che ha reso l’evento unico è stata però la disponibilità di una amministrazione non solo presente, ma partecipe alla rinascita di questo sport nel nostro capoluogo. Il presidente del Panathlon Viterbo Giancarlo Bandini e l’assessore allo Sport Emanuele Aronne hanno salutato ed onorato i ragazzi entrati in campo con caschetto e calzini rosa. Proprio all’ assessore è andato il privilegio del lancio della prima palla della partita. Contento il club: «Ci sentiamo di menzionare la giunta comunale alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti perché in questi mesi la sua presenza è stata fondamentale per dare nuova vita e nuovi colori a questo bellissimo campo da baseball nel cuore di Santa Barbara. Questo sport a Viterbo ha una storia lunga da raccontare e negli anni trascorsi è stato protagonista: a testimoniarlo sono i nomi di atleti di alto livello che hanno “ vissuto e giocato” nel campo Massini: Livio Quatrini, Alessandro e Francesco Vaglio, Maurizio Andretta, Andrea Sgnaolin Leonardo Ceppari, Riccardo Gentili, Maurizio Vincenti, Francesco Petretti e il nostro coach della prima squadra Federico Morini. Nomi decisamente importanti anche quelli dei tecnici cui dobbiamo rivolgere un grande grazie per continuare anche oggi a fornire un contributo imprescindibile. Tra questi ricordiamo Alberto Massini, il cui curriculum lo ha visto impegnato nella Serie A viterbese, nella Nazionale e in varie squadre in Italia come Grosseto e Macerata.

