La venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza è andata in archivio con una vittoria e un pareggio per le due formazioni della Tuscia. Dodicesima vittoria stagionale per la Viterbese che liquida per 2-0 il Rieti in un derby che si è rivelato meno complesso di quello che poteva sembrare alla vigilia. I sigilli di Ferretti e Caputo con due gol fotocopia entrambe su azione d’angolo nel corso della prima frazione hanno subito incanalato il match a favore degli uomini di mister Gardini. Sabini che sono stati minacciosi sul finire della frazione ma hanno trovato davanti a loro un super Santilli. In classifica la Viterbese guadagna una posizione passando dal sesto al quinto posto ma restano sempre 7 i punti di distacco dalla piazza d’onore che appartiene solitaria al Civitavecchia vincente a Fiumicino per 1-0 e che è lasciato alle spalle la W3 Maccarese che a Pomezia non è andata oltre l’1-1. Per la Maccarese soltanto 3 punti nelle ultime 5 uscite. Dietro al Civitavecchia a 49 punti abbiamo nell’ordine W Maccarese a 47; Aranova a 44, Viterbese a 42 e la coppia Tivoli e Colleferro a 41. Domenica prossima per i gialloblù trasferta sul terreno della Boreale, ottava con 36 punti. Solo un pari per la Sorianese nella trasferta con il Ladispoli al termine di un confronto in cui si è assistito ad una girandola di gol con i cimini che a causa un errato approccio al match si sono trovati a inseguire dapprima sul 2-0 e poi sul 3-2. Alla fine è arrivato un 3-3 che serve per interrompere la lunga serie negativa che era arrivata a 8 sconfitte di fila in trasferta e a muovere la graduatoria portando la Sorianese a 32 punti, sopra la griglia del play out econ un + 18 sulla terz’ultima. Di Ruibal. Oriolesi e del solito Polidori le reti dei cimini. Domenica per i rossoblù trasferta sul terreno della Romulea. In vetta continua la fuga della regina Valmontone reduce dal 2-0 interno contro l’Ottavia.