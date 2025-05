Bella chiusura casalinga della Viterbese che liquida per 2-0 il Tivoli e certifica il suo quarto posto finale nel girone A dell’Eccellenza Laziale alle spalle dei trionfatori del Valmontone e di W3 Maccarese e Civitavecchia che domenica si giocheranno il secondo posto finale utile per i playoff nello scontro diretto del Tamagnini. Viterbese che termina al quarto posto, dignitoso e onorevole anche in considerazione di quella che è stata la partenza stagionale con i gialloblù che sino ad inizio novembre gravitavano in aria play out. Contro il Tivoli vittoria meritata con la compagine di mister Gardini che è passata in vantaggio al 7’ con Fatati ed ha raddoppiato poi con Scozzari nella fase finale di un confronto sempre controllato senza grossi problemi. Al termine della gara il presidente Salaris ha sottolineato la soddisfazione per una stagione che si è conclusa con il quarto posto ma che ha lasciato anche del rammarico per il fatto di essersi avvicinati a più riprese al secondo posto, speranza che si è poi vanificata strada facendo con qualche sconfitta contro le piccole che ha finito per fare la differenza. Contento il tecnico Gardini: «Dalla decima giornata abbiamo tento un ritmo pazzesco e voglio fare un plauso a tutti i ragazzi e chi si è impegnato e ha dato l’anima in questo percorso».

IL TABELLINO. Viterbese: Santilli, Ottaviani, Crocchianti, Filosa (12°pt Ferretti), Nesta, Fatati (30’ st Giordano), Pesce (23’ st Maggese), Iurato (44 st’ Mielle), Capuano, Calvigioni (35’ st Scozzari), Fischetti. A disposizione: Vento, Ruggiero, Morasca, Cardillo. Allenatore: Gardini.

Tivoli Calcio 1919: Casagrande, Di Emma, Savi (1’ st Esposito), Proietti, Gagliardini, Gianni, Vivacqua, Costa Ferreira, Aleksic (9’ st Massella) Castro (42’ Tomei), Tilli (18’ Petruccelli). A disposizione: Opara, Tounkara, Luciani, Giocondi, Marotta. Allenatore: Lombardo.

Arbitro: Baroni di Albano Laziale. Assistenti: Rotatori di Ciampino e Eolo Sottile di Roma 1.

Reti: 7’ pt Fatati, 85’ st Scozzari.

NOTE. Ammoniti: Gianni e Proietti (Tivoli), Scozzari (Viterbese).

