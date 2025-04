La domenica più amara per la Viterbese che crolla clamorosamente nella trasferta contro la Luis e abdica per la corsa al secondo posto utile per i play off quando ormai mancano soltanto quattro giornate al termine della regular season. Il grave passo falso commesso ieri dalla compagine di mister Gardini ha fatto precipitare i gialloblù in sesta posizione ed è arrivato tra l’altro in un turno dove sulla carta il calendario sembrava assegnare un vantaggio ad una Viterbese. Il campo ha smentito clamorosamente questa teoria con i gialloblu che in questo girone di ritorno hanno fatto benissimo negli scontri diretti al vertice (pareggio con la capolista Valmontone, successi contro W3 Maccarese e domenica scorca con il Civitavecchia) ed hanno invece fallito clamorosamente nelle trasferte contro Sorianese, Ottavia e Luiss e questi tre ko hanno di fatto segnato la resa rendendo impossibile ogni tipo di rimonta sempre in chiave piazza d’onore. Nel match di ieri Viterbese che è partita in avanti facendo la partitama subendo la rete dell’1-0 conun perfetto contropiede della Luiss finalizzato da Rozzi e poi il 2-0 nella fase finale della prima frazione. Nella ripresa c’è stato subito il gol di Morasca dopo 40 secondi di gioco e il pareggio del neo entrato Calvigioni a 10 minuti dal termine per il 2-2. La rimonta sembrava possibile ed invece nel finale ancora Luiss avanti con il guizzo di Mosca per il definitivo 3-2. Va detto che alla Viterbese il pareggio non avrebbe cambiato un granchè la situazione. Tanta amarezza al termine del confronto, bocche cucite e la sensazione che la stagione di fatto è terminata dentro questa amarissima sconfitta.

