Verso un fine settimana ricco di passione e di pathos a tutte le latitudini nei gironi che ci interessano da vicino tra spareggi e gare dei playout.

QUI ECCELLENZA. Grande attesa per decretare la regina del girone A di Eccellenza con lo spareggio di domenica con inizio alle 10.45 al Tre Frontane tra la W3 Maccarese e l’Amatrice Rieti che dopo ben 34 giornate si sono ritrovate appaiate a 76 punti con una lunghezza di vantaggio sull’estromesso Montespaccato. I precedenti nella stagione sono a favore del W3 Maccarese che lo scorso 22 ottobre nella gara dell’ottava di andata si impose in casa per 3-1 con reti di Fe, del super bomber Damiani e un’autorete e nel retour match disputato a Rieti il 18 febbraio per la 25esima giornata concesse il bis sempre per 3-1 con i sigilli di Di Giovanni, Regis e Citro. Vedremo se ci sarà il “non c’è due senza tre”. Febbre da playpout per la salvezza in palio nel girone A dell’Eccellenza con lo spareggio tra il Villalba ed il Ladispoli di mister Puccica. Per i tiburtini il vantaggio del fattore campo e dei due risultati su tre a disposizione per conservare la permanenza nell’Eccellenza laziale.

QUI PROMOZIONE. Scendendo in Promozione tutto è pronto per i playout tra Città di Cerveteri e Tarquinia Calcio e DuepigrecoRoma-Polisportiva Ostiense con le squadre di casa leggermente favorite nel pronostico per via del fattore campo e del doppio risultato utile a disposizione. Calcio d’inizio alle ore 11, tra Città di Cerveteri e Tarquinia direzione affidata a Nello Francesco Farina di Ostia Lido, assistenti Caon e Ferretti di Ciampino.

QUI PRIMA CATEGORIA. Infine altro campo caldo sarà quello di Canepina dove si gioca il playout salvezza tra Atletico Cimina e Polisportiva Oriolo rispettivamente terzultima e penultima nel girone A del campionato di Prima Categoria. Calcio d’inizio alle 11, arbitra Manuel Della Valle di Roma 2, precedenti nel corso della stagione con la sfida dell’andata del 26 novembre giocata ad Oriolo che terminò 2-2 e il confronto di ritorno del 17 marzo giocato a Canepina che si concluse sempre con il punteggio di 2-2.

