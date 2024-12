Il Civitavecchia è pronto ad annunciare il suo primo colpo per il calciomercato estivo. I nerazzurri hanno praticamente chiuso l’accordo per il ritorno al Vittorio Tamagnini di Cristiano Proietti. Questo è un nome che farà sicuramente felici i sostenitori nerazzurri, anche perché riporta alla memoria bellissimi momenti. Infatti il centrocampista di piede mancino, originario di Genzano, ha realizzato il gol decisivo, a due minuti dal recupero, con cui il Civitavecchia ha vinto la Coppa Italia regionale di Eccellenza due anni fa al Tre Fontane di Roma, sconfiggendo per 2-1 la Tivoli, quando la squadra era sempre allenata da Massimo Castagnari, anche lui tornato a vestire il nerazzurro. Oltre a quella gemma, Proietti ha regalato numerose soddisfazioni al pubblico civitavecchiese, grazie alla sua tecnica, fatta di un piede mancino fatato e in grado di essere pericolosissimo anche da lunghe distanze, sia per scodellare verso i compagni che per andare direttamente verso la porta avversaria.

Nella scorsa stagione il ragazzo aveva deciso di vivere un’esperienza fuori regione in serie D, per la precisione in Puglia con il Bisceglie, altra squadra nerazzurra, ma le cose non sono andate come nei propositi. Quindi, poco prima della riapertura delle liste, il centrocampista si è accasato al Valmontone, con cui ha giocato nello stesso girone del Civitavecchia ed i giallorossi sono stati protagonisti di una delle giornate più negative dello scorso anno, quando espugnarono il Tamagnini il 1° novembre per 3-2, dopo essere andati sotto per 2-0. Intanto il ragazzo è anche diventato papà, ma il suo quasi sicuro ritorno in nerazzurro, per il quale bisognerà attendere la firma, che potrà essere apposta solo dopo il primo luglio, è arrivato in maniera decisamente particolare. Per il suo ritorno a Civitavecchia c’è ancora da utilizzare il condizionale, ma sembra essere tutto fatto, anche perché il dirigente Alfredo Zacchei ha già dato il suo benvenuto a Proietti con un post nel quale lo celebra. Come dicevamo, l’approdo numero 2 del centrocampista genzanese in città giunge in maniera del tutto inconsueta. Infatti lo scorso 13 giugno il Pomezia aveva annunciato di aver raggiunto l’accordo con il ragazzo. Fu un comunicato che ebbe una certa risonanza in città, perché, nello stesso, la società del patron Bizzaglia aveva anche spiegato di aver stretto la mano anche per l’arrivo degli ex Civitavecchia Sevieri, Contini e Pompei. Qualcosa, però, deve essere cambiato rispetto a quanto scritto appena due settimane fa, visto che ormai sembra tutto fatto. E il Pomezia non l’ha presa affatto bene, infatti in un altro post ha spiegato che Proietti non farà più parte della nuova avventura dei rossoblu parlando di “comportamento non leale e non corretto” dello stesso giocatore.

Ovviamente si tratta di una questione, che, ora come ora, non riguarda il Civitavecchia, che può essere felice di aver praticamente definito l’accordo con Cristiano Proietti, in attesa che tutto possa essere definito anche per altri arrivi. Un nome molto caldo è sicuramente quello dell’argentino, di passaporto spagnolo, Esteban de Goicoechea, come era stato annunciato qualche settimana fa. Le situazioni per il raggiungimento dell’accordo con l’ex difensore del Viterbo sembrano essere molto buone e tutto sta procedendo sulla strada migliore per il nuovo direttore sportivo Marco Angelocore, che nel fine settimana dovrebbe riuscire a chiudere qualche situazione. Più lontano, invece, l’esterno di spinta Dario Luchetti, che sarebbe tentato da qualche proposta in serie D. Va specificato che il classe 2004 non avrà più lo status di under in Eccellenza, ma potrà averlo in serie D, per la quale è stato deciso di mantenere la regola e quindi il giocatore sta avendo mercato e starà a lui decidere cosa fare per quanto riguarda il suo futuro. Intanto per un ex che torna, come Proietti, c’è un altro ex che potrebbe essere un nuovo avversario per il Civitavecchia. Stiamo parlando dell’allenatore Raffaele Scudieri, che si è accasato alla Nuova Florida, che potrebbe finire nel girone dei nerazzurri, visto che è scesa dalla serie D e, a dispetto di quanto si paventava nei vari ambiti, non ha venduto il proprio titolo di Eccellenza, mentre il Parioli alla fine l’ha acquistato dal Vicovaro.

