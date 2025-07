Come tradizione, il Civitavecchia Calcio ha presentato, attraverso i propri canali social, le maglie che accompagneranno la squadra di Massimo Castagnari nella prossima stagione di Eccellenza. Poche novità sostanziali, con la società che ha deciso di rimanere sul classico. La maglia in casa presenta le strisce nerazzurre, che ormai da qualche tempo sono tornate campeggiare sulla casacca di Funari e compagni.

Qualcosa in più si nota sulla seconda divisa, sempre di colore bianco, sia per motivazioni cromatiche che di scaramanzia. Il nerazzurro compare attraverso una fascia centrale e nel colletto, ad impreziosire la divisa che sarà indossata, probabilmente, con una certa frequenza anche al Tamagnini. Per capire la reale resa delle due maglie c’è da attendere quando si potranno vedere addosso ai giocatori.

La novità più importante delle maglie riguarda, in realtà, uno degli sponsor, per la precisione quello che si trova sul retro. Il riferimento all’impresa Sacchetti di Paolo Sacchetti, uno degli imprenditori più conosciuti in città, che va quindi ad aggiungersi alle altre aziende che sostengono il progetto della società dei presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi.

