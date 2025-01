Il 2025 del Civitavecchia Calcio comincia dal Vittorio Tamagnini. Penultima giornata d’andata per l’undici di Massimo Castagnari, che ospiterà, alle 14.30, la Sorianese, in uno scontro da vincere per ingranare la marcia dopo il deludente pareggio di Ladispoli, con cui si era concluso, in maniera non proprio felicissima, il 2024. La classifica vede attualmente Funari e compagni nel terzetto al secondo posto, in compagnia di Tivoli e Valmontone, con 30 punti, ad una lunghezza dall’attuale regina del girone A, ovvero la W3 Maccarese, che sarà il successivo avversario del Civitavecchia nell’ultima giornata d’andata. Un solo successo nelle ultime quattro uscite per i nerazzurri, che, però, hanno fatto il gran colpo rifilando ben quattro gol al malcapitato Pomezia. Questo è il segno che serve un gennaio di grande spessore, per poter rimanere a contatto con le migliori del lotto e giocarsi tutte le possibilità per entrare nelle prime due posizioni. Per quanto riguarda la formazione, unico assente di sicuro, è l'esterno d'attacco Rossetti, mentre sono da verificare le condizioni di un altro giocatore offensivo come Rei, per il quale le ore precedenti al fischio d'inizio saranno determinanti. Di fronte al Civitavecchia ci sarà una Sorianese che ha cominciato al meglio il campionato, vincendo addirittura il derby del Rocchi contro la Viterbese. Ma l’ultimo mese e mezzo è stato tutt’altro che agevole per i rossoblu, che sono incappati in cinque sconfitte nelle ultime sei uscite, con ben 13 gol incassati nelle ultime quattro gare. La stagione era cominciata al meglio, con la Sorianese che si era inserita addirittura nel gruppetto delle migliori, grazie al lavoro fatto dal tecnico Stefano Del Canuto, un allenatore molto conosciuto, che, ormai molti anni fa, costrinse il Civitavecchia ad una clamorosa retrocessione in Promozione dopo aver vinto lo spareggio playout al Fattori quando allenava il Montefiascone. Ma ora le cose sono davvero cambiate, con l’attuale Civitavecchia che lotta per scenari completamente diversi, naturalmente sempre con la speranza di poterci tornare presto, allo stadio Fattori. «Affrontiamo una squadra che è partita bene – commenta il capitano del Civitavecchia, Thomas Funari – e che negli ultimi tempi ha avuto un calo. La Sorianese sta disputando un buon campionato. Ricordiamoci che è una neopromossa, ci attenderà una partita difficile, così come tutte le gare che andremo ad affrontare. Sono una formazione ben allenata, con un gruppo che ha vinto lo scorso campionato di Promozione da protagonista e che conosce bene i propri meccanismi. Dovremo affrontarli con la determinazione giusta, è un aspetto molto importante». Ma la sosta di due settimane che è praticamente terminata, è servita al Civitavecchia per ricaricare le pile, dopo una partenza di stagione che è stata ricca di impegni? Oppure la voglia di tornare in campo e di riscattare il risultato sfavorevole dell’Angelo Sale ha messo un po’ di frenesia dalle parti del Tamagnini per questo ritorno in campo? «La sosta ci ha un po’ aiutato – riprende Thomas Funari – sono stati mesi intensi quelli vissuti. Abbiamo potuto ricaricare le pile ed a scaricare mentalmente la testa». Ma il capitano nerazzurro cosa si aspetta dal 2025 per quanto riguarda il Civitavecchia e per il suo percorso calcistico personale? «Spero che il nuovo anno sia positivo – conclude Funari – spero che riusciremo a giocarci qualcosa di bello fino alla fine. È quello che ci auguriamo tutti. Non ho particolari ambizioni personali, quello che voglio è sempre legato a ciò che auspichiamo faccia la squadra. Se il Civitavecchia avrà un 2025 positivo, allora lo sarà anche per me, questo è il concetto più importante». La società dei presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi non ha nascosto, fino ad ora, la speranza di riportare la città in serie D, cosa che manca ormai da più di un decennio. Per farlo servirà primeggiare in un torneo davvero complicato, con tantissime squadre che hanno budget notevoli per fare il salto di categoria. Allo stesso tempo, però, va anche detto che nessuna delle candidate alla D ha dimostrato di esserci pienamente, tutti hanno avuto le loro difficoltà, quindi c’è spazio per l’inserimento di qualcuno non dato per forza tra le favoritissime. E il Civitavecchia spera proprio che questo scenario possa diventare reale, così come accaduto già qualche settimana fa, quando la squadra di Castagnari era al comando del girone ed aveva addirittura cinque punti di vantaggio sul secondo posto, proiezione poi vanificata dal periodo di calo avuto, anche in corrispondenza con l’eliminazione dalla Coppa Italia, per via di un’altra corazzata della categoria, anche se di un altro girone, ovvero il Montespaccato. Civitavecchia-Sorianese sarà arbitrata da Andrea Sambuchi della sezione di Tivoli. A coadiuvarlo ci saranno Gabriele Ceraulo di Roma 2 e Nicholas Di Blasio di Ostia Lido.

