Ultimo giorno molto positivo per la Coser ai campionati Italiani nella categoria Juniores e ancora soddisfazioni per la Coser Aniene. Matilde Petronilli ha ottenuto l’accesso alla finale, dove ha poi chiuso con il nono tempo nei 100 dorso. Ottimo quinto posto per Damiano Melis, con il tempo di 2’02”27 nei 200 farfalla. E Lorenzo Ballarati si conferma, ancora una volta, re dei 50 stile libero, dimostrando di essere il più veloce della categoria Juniores, facendo fermare il crono con il nuovo personale di 22”12, abbassando il suo tempo precedente, che era di 22”20. Subito dopo il campioncino gialloblu si è tuffato per la staffetta 4x200 stile libero, dove con i compagni si è nuovamente imposto, ottenendo anche il record italiano di categoria e completando una spedizione decisamente favorevole, che lo porta ormai, alla chiusura del suo percorso con la categoria Juniores, visto che dall’anno prossimo potrà gareggiare solo con gli Assoluti. Grandissima la soddisfazione per gli allenatori Fabio De Santis ed Enrico Rovetto, con la Coser che dedica questi ottimi risultati all’indimenticato presidente Antonio Parisi.

